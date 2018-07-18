Провинцию Идлиб покинули более семи тысяч жителей

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Более 7 тысяч мирных жителей покинули осажденные боевиками сирийские населенные пункты Фуа и Кефрая в провинции Идлиб по договоренности РФ, Ирана и Сирии с лидерами незаконных вооруженных формирований, сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"Представителями российской и иранской стороны во взаимодействии с сирийским правительством достигнута договоренность с лидерами незаконных вооруженных формирований об эвакуации гражданского населения из осажденных боевиками шиитских населенных пунктов Фуа и Кефрая провинции Идлиб. В рамках соглашения населенные пункты покинули около 7 тысяч человек", — сказал он.