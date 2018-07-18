Сирия нуждается в помощи извне, считает российский посол

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Россия и США могли бы многое сделать вместе для восстановления Сирии, заявил посол России в Сирии Александр Кинщак.

"Это (возвращение страны к мирной жизни) требует комплексного восстановления постконфликтного всего народного хозяйства, экономики Сирии, социальной сферы. Этим занимаются сирийские власти… Но это капля в море. Требуется помощь внешняя, тут Россия и США, если договорятся по этому поводу, могут много сделать", — заявил посол России в Сирии в эфире телеканала "Россия 24"

"Пока западные страны, к сожалению, увязывают оказание любого содействия Сирии с так называемым "переходом", подразумевая под этим изменение режима в Дамаске", — добавил он.