В Москве открыли штаб для координации центра по беженцам

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Межведомственный штаб Минобороны и МИД России для координации работы созданного в Сирии центра приема, распределения и размещения беженцев открылся в Москве, сообщает военное ведомство.

"Для координации работы центра и выполнения запланированных мероприятий в Москве создан и начал работу межведомственный штаб Минобороны России и МИД России на базе Национального центра управления обороной Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что информация об инициативе России по решению проблемы возвращения в свои дома сирийских беженцев по дипломатическим каналам доводится до профильных подразделений ООН, а также посольств РФ в 36 странах, на территории которых в настоящее время находится наибольшее число сирийских беженцев.

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