В Минобороны рассказали о задачах Центра приема сирийских беженцев

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Созданный Россией и Сирией Центр приема, распределения и размещения беженцев займется доставкой в САР гуманитарной помощи, будет помогать восстанавливать социальные службы на местах и решать другие вопросы, связанные с восстановлением инфраструктуры, сообщает Минобороны РФ.

"Задачами российского "Центра приема, распределения и размещения беженцев" определены:

1) мониторинг возвращения всех временно-перемещенных лиц и сирийских беженцев из зарубежных стран в места постоянного проживания;

2) организация получения и доставки в Сирию гуманитарной помощи, предметов первой необходимости, а также стройматериалов и другого материального имущества, в том числе из других стран;

3) организация содействия сирийским властям в восстановлении системы здравоохранения и других социальных служб;

4) решение других вопросов обустройства и обеспечения беженцев", — говорится в сообщении.