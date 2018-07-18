В Дераа подняли сирийский флаг над бывшим оплотом боевиков

ДЕРАА (Сирия), 18 июл — РИА Новости. Сирийский флаг поднят в освобожденном от боевиков населенном пункте Босра-эш-Шам в провинции Дераа на юго-западе страны, теперь сюда активно начали возвращаться беженцы, сообщил журналистам губернатор провинции Мухаммед Халид Ханнус.

Босра-эш-Шам был стратегически важным пунктом и одним из крупнейших оплотов террористов на юге Сирии. Он расположен между административными центрами провинций Дераа и Сувейда в 20 километрах от границы с Иорданией.

По словам губернатора, из-за войны провинцию покинули около 13 тысяч семей, 4 тысячи из них находились на границе с Иорданией. Сейчас почти все они вернулись в свои дома.

"Сегодня мы подняли флаг Сирийской арабской республики в городе, где писалась история Сирии. Древнейший город, в котором жили и мусульмане, и христиане, и римляне — все они участвовали в строительстве этого города. Мы, благодаря усилиям наших друзей и усилиям нашей армии, смогли освободить этот город, и теперь здесь начинается новая жизнь", — сообщил губернатор.

По его словам, власти провинции принимают все возможные меры для приема возвращающихся беженцев.

"Работу по возвращению беженцев мы начали одновременно с продвижением нашей армии. У нас 130 школ готовы для приема тех людей, дома которых сильно повреждены или разрушены. Мы готовы оказать этим людям любую помощь, быстро обеспечить предметами первой необходимости. Несколько дней назад в этом городе мы распределили 40 тонн муки и готовы привезти продукты в любой район", — заключил Ханнус.

Процесс перемирия в Сирии

В результате успешных переговоров российских офицеров с членами бандформирований под контроль сирийской армии без боя перешли десятки деревень и поселений и большая часть границы с Иорданией в провинции Дераа.

Кроме того, положительный результат дают переговоры с местными старейшинами и лидерами отдельных вооруженных группировок. Жители районов, которые присоединяются к примирению, проводят демонстрации в поддержку местных властей и призывают своих соседей последовать их примеру.

Бои с ИГ* и "Джебхат ан-Нусрой"* продолжаются на западе провинции Дераа и Кунейтра.

*Террористические организации, запрещенные в России.