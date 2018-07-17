Сто военных полицейских ЮВО вернулись из Сирии

Самолет ИЛ-76 МД с батальоном военной полиции на борту. Архивное фото

Самолет ИЛ-76 МД с батальоном военной полиции на борту. Архивное фото

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Сто военных полицейских Южного военного округа вернулись из Сирии, где выполняли задачи по охране объектов и сопровождению гуманитарных грузов, сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие военной полиции Южного военного округа вернулись домой после успешного выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики. Сто военных полицейских самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации были доставлены на аэродром Моздок. На родной земле их встречали руководящий состав воинских частей и сослуживцы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что военные полицейские выполняли задачи по охране объектов, сопровождению гуманитарных грузов и обеспечению безопасности гуманитарных акций.

На авиабазе Хмеймим перед убытием в Россию состоялось торжественное награждение военнослужащих военной полиции государственными и ведомственными наградами. По итогам выполнения специальных задач руководство военной полиции от лица МО РФ поблагодарило командование и личный состав за мужество и высокий профессионализм, проявленные при выполнении специальных задач за пределами нашей Родины.

Из Сирии домой продолжает возвращаться российская авиационная техника, экипажи и летно-технический состав. Ранее в пункты постоянной дислокации на территории Российской Федерации вернулись 35 самолетов и вертолетов, специалисты летно-технического состава, медицинский отряд специального назначения и военнослужащие военной полиции.

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