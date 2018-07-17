Сирийскую провинцию Дераа покинули сотни боевиков

ДЕРАА (Сирия), 17 июл — РИА Новости. Сотни несогласных с примирением боевиков покинули провинцию Дераа по договоренности с сирийской армией, сообщил журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков.

Договоренность об эвакуации боевиков и их родственников на север страны была достигнута 6 июля между правительством и боевиками при посредничестве России. Для эвакуации было выделено 15 автобусов. Большинство эвакуированных — сами боевики, членов их семей было немного.

"Путём длительных, непростых переговоров удалось достичь компромисса. Предоставить автобусы для вывоза боевиков и членов их семей для вывоза из Сирии. Ещё недавно здесь (в Дераа – прим. ред.) желающих покинуть город было несколько тысяч человек. А сегодня это всего несколько сотен. И буквально за несколько часов до начала процедуры вывода больше сотни боевиков отказались покидать и остались в городе", — рассказал Цыганков, отметив, что все это говорит о доверии бывших членов бандформирований к правительству.

Как рассказали представители сирийской армии, уезжающим разрешено взять с собой один автомат на человека и по три магазина с патронами. Им пришлось оставить радиостанции и снайперские винтовки.

Ранее сообщалось, что боевики в провинции Дераа в рамках процесса перемирия только за последние две недели сдали 26 танков и сотни единиц стрелкового оружия. Эта техника после осмотра сирийскими инженерными войсками поступит на вооружение армии САР, если она будет удовлетворять соответствующим параметрам и требованиям.

За последнее время в результате успешно проведенных переговоров российских офицеров с НВФ под контроль сирийской армии без боя перешли десятки деревень и поселений, в том числе большая часть границы с Иорданией в провинции Дераа. При активном посредничестве российских военных положительный результат дают переговоры с местными старейшинами и лидерами отдельных вооруженных группировок. Жители районов, присоединяющихся к примирению, проводят демонстрации в поддержку местных властей и призывают своих соседей последовать их примеру.

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