Трамп: сотрудничество России и США может спасти сотни тысяч жизней в Сирии

ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл — РИА Новости. Сотрудничество Соединенных Штатов и России может спасти сотни тысяч жизней в Сирии, заявил президент США Дональд Трамп.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.
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