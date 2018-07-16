Трамп: сотрудничество России и США может спасти сотни тысяч жизней в Сирии

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл — РИА Новости. Сотрудничество Соединенных Штатов и России может спасти сотни тысяч жизней в Сирии, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы обсудили также вопросы кризиса в Сирии. Это очень сложный вопрос. Сотрудничество между нашими странами может потенциально спасти сотни тысяч жизней", — сказал американский президент на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.