В Россию вернулись два вертолета из Сирии

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Два вертолета Ми-8АМТШ вернулись из Сирии на базы в Новосибирской области, сообщает в понедельник Минобороны РФ.
Накануне на аэродроме Хмеймим вертолеты были подготовлены для перевозки и загружены в самолет Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации.
Несколько месяцев военные летчики совершали вылеты, в том числе ночью, следя за обстановкой в районах зон деэскалаций.
Прибывшие летчики представлены к государственным и ведомственным наградам, отмечает Минобороны.
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