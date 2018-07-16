В Россию вернулись два вертолета из Сирии

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Два вертолета Ми-8АМТШ вернулись из Сирии на базы в Новосибирской области, сообщает в понедельник Минобороны РФ.

"Два вертолета Ми-8АМТШ объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа из Сирии вернулись в пункты постоянной дислокации в Новосибирской области. Экипажи вертолетов и боевые машины вернулись домой после успешного выполнения специальных задач по борьбе с международным терроризмом", — сказано в релизе.

Накануне на аэродроме Хмеймим вертолеты были подготовлены для перевозки и загружены в самолет Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации.

Несколько месяцев военные летчики совершали вылеты, в том числе ночью, следя за обстановкой в районах зон деэскалаций.

Прибывшие летчики представлены к государственным и ведомственным наградам, отмечает Минобороны.

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