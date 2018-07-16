Сирийские боевики сдали десятки танков в Дераа

ДЕРАА, 16 июл – РИА Новости. Сирийские боевики в рамках процесса перемирия за последние две недели сдали 26 танков и сотни единиц стрелкового оружия в провинции Дераа, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

По его словам, в населенных пунктах Бусра, Анхуль, Дераа, Тафас и Насиб было сдано около 300 автоматов и пулеметов, более 30 минометов, в том числе кустарного производства, гаубицы, противотанковые ракеты, более 80 ручных противотанковых гранатометов, а также 21 танк Т-55 и пять танков Т-72.

"Центром по примирению враждующих сторон продолжается работа по убеждению боевиков в ходе присоединения к процессу перемирия сдавать вооружение — прежде всего, тяжелое. Благодаря тому, что большинство полевых командиров осознали бесперспективность дальнейшей вооруженной борьбы, они принимают правильные, взвешенные решения, сохраняя людей, сохраняя города от разрушения", — отметил Цыганков.

Техника после осмотра сирийскими инженерными войсками, если она будет удовлетворять соответствующим требованиям, поступит на вооружение сирийской армии.

Боевики, сдающие вооружение, вступили в переговоры о мирном урегулировании с сирийской армией при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон. Многие из них изъявляют желание вернуться к мирной жизни, некоторые даже готовы пополнить ряды сирийской армии.

"Я помню, как мы жили раньше, и войны уже не хочется. Мы хотим вернуть такую жизнь, какая у нас была раньше. Мы принимаем предложения всех сторон – сирийской армии, вашей (российской – ред.) армии, чтобы выйти из той сложной ситуации, какая у нас сейчас. Чтобы наши соотечественники смогли вернуться к нормальной жизни, крепко стоять на ногах и ничего не бояться. Я надеюсь, когда мы сдадим оружие, то сможем жить так же, как и все наши соседи", — рассказал журналистам один из боевиков Мухаммед Барада.

В результате успешных переговоров российских офицеров с НВФ под контроль сирийской армии без боя перешли десятки деревень и поселений и большая часть границы с Иорданией в провинции Дераа. Бои с запрещенными в РФ террористическими группировками ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"* продолжаются на западе провинции Дераа и Кунейтра.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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