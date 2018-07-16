МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. США, Канада и ряд европейских стран, в частности Великобритания и Франция, обсуждают план эвакуации из Сирии членов организации "Белые каски" и их семей, сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, речь идет об отправке примерно тысячи членов "Белых касок" и их семей в другие страны, например в Канаду, Великобританию или Германию. Источник сообщил, что этот вопрос президент США Дональд Трамп поднимал на саммите НАТО в Брюсселе. Западные делегации убедили главу Белого дома в необходимости обсудить пути эвакуации с Израилем и Иорданией.
Кроме того, источник сообщил, что безопасность "Белых касок" может стать одной из тем на встрече Трампа и президента России Владимира Путина в Хельсинки. Однако западные страны рассчитываю найти способ осуществить задуманное без помощи Москвы.
Ранее госдепартамент заявил, что США выделят 6,6 миллиона долларов на работу "Белых касок" и механизма ООН в Сирии. Госдеп отметил, что Вашингтон "решительно поддерживает "Белые каски", которые с момента начала конфликта спасли более 100 тысяч жизней".
В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии. В свою очередь президент Сирии Башар Асад заявлял, что члены организации "Белые каски" на самом деле являются сторонниками "Аль-Каиды"* (террористическая группировка, запрещена в России).
*Террористическая организация, запрещенная в России
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