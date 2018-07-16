Израиль нанес удар по сирийской армии

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Израиль нанес ракетный удар по позициям сирийской армии на севере провинции Алеппо, сообщает САНА.

По данным агентства, удар нанесен севернее авиабазы Нейраб, имеется материальный ущерб.

Удар 12 июля

В ночь на 12 июля самолеты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по военным объектам в приграничной сирийской провинции Кунейтра в районе поселения Хадер и Тель-Крум Джебба.

При этом сирийские ПВО удары отразили.

Израильские военные утверждают, что атаковали три поста сирийской армии в ответ на вторжение беспилотника, который за день до этого сбили в небе над Израилем.

На видеозаписи, которую распространила армейская пресс-служба, показаны попадания снарядов в три здания, самое крупное из которых выглядит как четырехэтажная многоподъездная постройка.

Эксперт по ближневосточным проблемам Станислав Тарасов, комментируя удар 12 июля, заявил в эфире радио Sputnik , что в данном инциденте очень много недосказанности. Он указал на странности с молчанием вокруг сбитого беспилотника и ответного удара, но напомнил, что в конфликте много заинтересованных сторон.

"Поэтому я не воспринимаю это как сенсацию — это нормальная военная рутина. Много недоговоренностей, это уравнение со многими неизвестными. Но это правила войны", — сказал Тарасов.

Удар 8 июля

В воскресенье, 8 июля, сирийские СМИ сообщили, что израильские ВВС атаковали авиабазу "Тифор" (Т-4) в провинции Хомс. Системы ПВО отразили это нападение и, как утверждалось, сбили израильский самолет. Вместе с тем, Армия обороны Израиля отказалась подтверждать информацию об их возможной причастности к инциденту.

Политолог Андрей Суздальцев, комментируя этот инцидент, отметил, что Израиль очень болезненно относится и к выводу боевиков из анклавов вокруг Дамаска на границе, и к появлению в этих местах иранских военнослужащих.

"Иран присутствует там дисперсно, небольшими подразделениями, советниками — очень сложно найти конкретные иранские базы", — заявил он в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметил, что Израиль все это очень нервирует. "Боевики из оппозиции режиму Асада, по мнению израильтян, были более выгодны, чем сирийская армия, с которой у них отношения не сложились", — добавил Суздальцев.