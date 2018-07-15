В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала пять случаев нарушения режима прекращения огня, Турция – ни одного, сообщается в воскресенье в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три случая стрельбы в провинциях: Латакия – два, Алеппо – три. Турецкой частью представительства случаев стрельбы не зафиксировано", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Отмечается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Бусра-Аль-Шан провинции Деръа, в рамках который было выдано 1000 продовольственных наборов общим весом более 4,3 тонны.

Всего Центром по примирению проведены 1866 гуманитарных акций, общий вес доставленного гуманитарного груза составил 2792,86 тонны.

За сутки медицинскую помощь получили 10 человек, добавили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения — 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>