Все беженцы с иорданской границы вернулись в Сирию

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Все сирийские беженцы, жившие на иорданской границе, вернулись в свои дома в Сирии, передает иорданское агентство Петра со ссылкой на командующего северным военным округом Иордании Халеда аль-Масаида.

Он заявил об окончании кризиса, который возник после размещения в пограничной полосе около 100 тысяч беженцев.

"Все сирийские беженцы на иорданско-сирийской границе вернулись в свои дома на территории Сирии, после того как там стабилизировалась ситуация с точки зрения безопасности", — приводит агентство слова командующего.

Аль-Масаид заверил, что северные границы Иордании безопасны и находятся под полным контролем пограничных сил, различных военных формирований и служб безопасности.

Командующий добавил, что число беженцев, которые приехали в Иорданию, чтобы получить лечение, достигло 150 человек, из них более 100 вернулись после завершения лечения в иорданских больницах.

Ранее иорданский министр иностранных дел Айман ас-Сафади заявил, что Иордания не примет беженцев с юга Сирии, ее границы останутся закрытыми. По его словам, контакты Иордании по поводу ситуации на юге Сирии нацелены на предотвращение кровопролития, поддержку политического решения и помощь беженцам на территории Сирии.

Сирийское правительство продолжает поддерживать мирное урегулирование на юге Сирии параллельно с военной операцией против запрещенной в России "Джебхат ан-Нусры"*, которая в свою очередь, согласно заявлению сирийской армии, предпринимает попытки сорвать мирные переговоры и прибегает к запугиванию мирного населения путем ежедневных обстрелов жилых кварталов городов Дераа и Сувейда.

Южные (юго-западные) районы Сирии, которые включают провинции Дераа, Эль-Кунейтру и Сувейду и примыкают к границам Израиля и Иордании, входят в зону деэскалации, созданную в июле 2017 года по договоренности России, США и Иордании. Президент Сирии Башар Асад при этом заявлял, что сценарий освобождения юга Сирии пока не определен: либо мирное решение, либо силовое.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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