Бывший боевик о войне в Сирии: "Исполняли политику США и Израиля"

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Бывший сирийский боевик рассказал изданию Sputnik, что террористы "исполняли политику США и Израиля".
Так, например, бывший боевик Мухаммед Ибрахим Аббуд утверждает, что по ошибке примкнул к вооруженным террористическим группировкам после увольнения из армии. Аббуд также подчеркнул, что не знал, что встал на сторону врагов своей родины.
"Сегодня я возвращаюсь в ряды сирийской армии, из которой ранее ушел. Террористы были исполнителями политики США и Израиля, мы не знали об этом, мы хотели воевать за родину, за безопасность", — заявил он.
Аббуд также пожелал всем воюющим против сирийской армии "снова стать верными сынами родины".
Жители поселения Наима уже начали возвращаться в свои дома. Местная администрация и Сирийский Арабский Красный Полумесяц доставляют на освобожденные территории воду и гуманитарную помощь. Кроме того, жителям этих поселений предоставляется медицинская помощь, а российская военная полиция и военнослужащие сирийской армии обеспечивают порядок и безопасность.
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