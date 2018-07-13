Бывший боевик о войне в Сирии: "Исполняли политику США и Израиля"

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Бывший сирийский боевик рассказал изданию Sputnik, что террористы "исполняли политику США и Израиля".

В четверг в результате успешно проведенных переговоров российских офицеров с незаконными вооруженными формированиями под контроль сирийской армии без боя перешли десятки деревень и поселений и большая часть границы с Иорданией в провинции Дераа. Некоторые боевики согласились на сотрудничество с сирийскими властями и рассказали Sputnik, что их руководство бежало при приближении правительственных сил, бросив их на произвол судьбы. Бывшие террористы уверяют, что намерены воевать в рядах сирийской армии, чтобы загладить свою вину перед родиной.

Так, например, бывший боевик Мухаммед Ибрахим Аббуд утверждает, что по ошибке примкнул к вооруженным террористическим группировкам после увольнения из армии. Аббуд также подчеркнул, что не знал, что встал на сторону врагов своей родины.

"Сегодня я возвращаюсь в ряды сирийской армии, из которой ранее ушел. Террористы были исполнителями политики США и Израиля, мы не знали об этом, мы хотели воевать за родину, за безопасность", — заявил он.

Аббуд также пожелал всем воюющим против сирийской армии "снова стать верными сынами родины".

Жители поселения Наима уже начали возвращаться в свои дома. Местная администрация и Сирийский Арабский Красный Полумесяц доставляют на освобожденные территории воду и гуманитарную помощь. Кроме того, жителям этих поселений предоставляется медицинская помощь, а российская военная полиция и военнослужащие сирийской армии обеспечивают порядок и безопасность.

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