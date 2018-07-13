Советник Хаменеи рассказал, зачем Иран сохранит военное присутствие в Сирии

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Иран будет сохранять свое присутствие в Сирии, иранские военные советники останутся в стране, иначе террористы возобновят активную деятельность, заявил советник по международным делам верховного лидера Ирана Али Хаменеи Али Акбар Велаяти.

"Иран будет непременно продолжать свое присутствие в Сирии, там есть наши военные советники. Как только мы оттуда уйдем, после нас уйдет Россия, поэтому опять террористы туда придут. Террористические группировки в Сирии сконцентрированы в Идлибе, как только наша поддержка, поддержка Ирана и России Сирии будет ослаблена, они тут же вернутся", — заявил он, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

Он также напомнил, что Иран находится на территории Сирии по официальному приглашению властей, а требования других стран, в том числе США, вывести войска из страны неуместны. По словам Велаяти, не США приглашали Иран в Сирию, не им требовать вывода иранских советников с ее территории.

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