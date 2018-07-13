США пытаются расчленить Сирию по аналогии с Ливией, заявил советник Хаменеи

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Политика США в отношении Сирии заключается в стремлении расчленить эту страну на несколько частей по аналогии с Ливией, чтобы управлять регионом, заявил советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи по международным делам Али Акбар Велаяти.

"Сегодня политика правительства США, в частности президента (США Дональда) Трампа, заключается в том, что они хотят ослабить страны этого региона (Ближнего Востока и Северной Африки), их расчленять, чтобы на эти ослабленные расчлененные страны распространять свое нелегитимное влияние. Самый яркий пример — судьба Ливии и Сомали", — заявил он, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

Он отметил, что Ливия была крупной и влиятельной страной Северной Африки, но после переворота при поддержке сил НАТО оказалась "расчленена", а ее природные ресурсы сегодня "разворовываются".

"Они хотели и сейчас тоже хотят такое же бедствие создать для Сирии, Ирака и Йемена. Война, которая происходит в Сирии более семи лет, заключается в том, что американцы хотели и хотят создать в Сирии что-то похожее на Ливию, расчленить Сирию, и они не скрывают этого, говорят, что Сирия должна быть расчленена — часть для курдов, часть для алавитов, часть для суннитов", — добавил он.

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