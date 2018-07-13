ДЕРАА, 13 июл — РИА Новости. Сирийцы празднуют поднятие флагов в освобожденных от боевиков населенных пунктах провинции Дераа, сообщил журналистам губернатор Мухаммед Халлид Ханннус.

"Сегодня мы празднуем в городе Тафас поднятие сирийского флага. В течении семи лет этот город страдал от войны, но сегодня мы смогли сокрушить терроризм, смогли выгнать отсюда всех боевиков, и теперь жизнь будет возвращаться в этот город. Город Тафас всегда был одной из жемчужин провинции Дераа, отличным местом для сельского хозяйства, самые лучшие люди Дераа жили здесь. И сегодня народ радуется тому, что жизнь возвращается в этот город", — сказал губернатор.

Он также выразил благодарность сирийским и российским военным.

"Эта церемония поднятия флага очень много значит для местных жителей и для всей Сирии в целом. Мы смогли победить терроризм. И какой бы враг не посягнул на Тафас, мы смогли его сокрушить. Отдельно хочу сказать про тех, кто погиб на полях сражений. Теперь их души нашли покой. И теперь мы возвращаемся к нормальной жизни", — сообщил в свою очередь сирийский генерал Халид Хасан аль-Хасан.

Боевики в Тафасе, который находится в 13 километрах западнее города Дераа, неоднократно срывали мирные переговоры, которые организовывались при посредничестве российских офицеров. В четверг было достигнуто окончательное соглашение о передаче города под контроль армии. В результате успешных проведенных переговоров российских офицеров с незаконными вооруженными формированиями под контроль сирийской армии без боя перешли десятки деревень и поселений и большая часть границы с Иорданией в провинции Дераа.

При активном посредничестве российских военных положительный результат дают переговоры с местными старейшинами и лидерами отдельных вооруженных группировок. Жители районов, присоединяющихся к примирению, проводят демонстрации в поддержку местных властей и призывают своих соседей последовать их примеру.

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