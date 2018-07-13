ДЕРАА, 13 июл — РИА Новости. Сирийцы празднуют поднятие флагов в освобожденных от боевиков населенных пунктах провинции Дераа, сообщил журналистам губернатор Мухаммед Халлид Ханннус.
Он также выразил благодарность сирийским и российским военным.
"Эта церемония поднятия флага очень много значит для местных жителей и для всей Сирии в целом. Мы смогли победить терроризм. И какой бы враг не посягнул на Тафас, мы смогли его сокрушить. Отдельно хочу сказать про тех, кто погиб на полях сражений. Теперь их души нашли покой. И теперь мы возвращаемся к нормальной жизни", — сообщил в свою очередь сирийский генерал Халид Хасан аль-Хасан.
При активном посредничестве российских военных положительный результат дают переговоры с местными старейшинами и лидерами отдельных вооруженных группировок. Жители районов, присоединяющихся к примирению, проводят демонстрации в поддержку местных властей и призывают своих соседей последовать их примеру.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>