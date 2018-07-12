Правительственные силы подняли флаг Сирии на площади в Дераа

ДЕРАА, 12 июл — РИА Новости. Бойцы сирийской армии подняли государственный флаг на площади у мечети Аль-Омари, где в 2011 году начались первые массовые антиправительственные митинги, передает корреспондент РИА Новости.

На площади в торжественной обстановке подняли флаг Сирии после перехода данной части города под контроль правительственных сил в результате успешных переговоров с главарями незаконных бандформирований при посредничестве российских офицеров.

"Сегодня исторический день для Сирии. У мечети Аль-Омари, где мы сейчас, начались первые волнения, которые радикалы использовали для разжигания кризиса. Сегодня на месте, где все начиналось, спустя семь лет, вновь развевается государственный флаг", — рассказал РИА Новости офицер сирийской армии.

Граждане с портретами президента страны Башара Асада и флагами приветствуют армию, после освобождения от боевиков.

В результате успешных переговоров российских офицеров с НВФ под контроль сирийской армии без боя перешли десятки деревень и поселений и большая часть границы с Иорданией в провинции Дераа. Бои с запрещенными в РФ террористическими группировками ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"* продолжаются на западе провинции Дераа и Кунейтра.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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