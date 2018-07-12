МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Сирийская армия взяла под контроль границу с Иорданией, провинция Дераа практически полностью освобождена от террористов, зачистка прошла с минимальным числом жертв, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, на юго-западе Сирии в финальную стадию вступает операция по очистке боевиков провинции Дераа и Эль-Кунейтра.

"К настоящему времени провинция Дераа освобождена практически полностью, достигнуто соглашение об урегулировании ситуации в южных и юго-восточных кварталах одноименного административного центра Дераа, которые более семи лет находились под контролем незаконных вооруженных формирований. Сирийская правительственная армия взяла под контроль границу с соседней Иорданией, обеспечив возможность открытия движения по международной автомагистрали Бейрут-Дамаск-Амман. Освобождение юго-запада от террористов удалось осуществить с минимальным количеством жертв", — сказала представитель МИД РФ на брифинге.

Она также отметила, что это стало возможным главным образом благодаря достижению решений с теми отрядами вооруженной оппозиции, которые отмежевались от "ан-Нусры"* и "Исламского государства"* (террористические группировки, запрещены в РФ).

"Особую роль в этом сыграли российские офицеры из Центра по примирению враждующих сторон и военной полиции", — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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