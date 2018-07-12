На юге Сирии пять человек пострадали в результате обстрела

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Пять человек получили ранения в результате обстрела террористами города Эль-Баас в провинции Эль-Кунейтра на юге Сирии, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на собственного корреспондента.

"Пять мирных жителей получили ранения в результате обстрела снарядами по району Эль-Хидми в городе Эль-Баас", — говорится в сообщении агентства.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.

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