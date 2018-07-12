Песков назвал темы переговоров Путина и советника верховного лидера Ирана

Владимир Путин и старший советник верховного руководителя Исламской Республики Иран по международным вопросам Али Акбар Велаяти во время переговоров. 12 июля 2018

Владимир Путин и старший советник верховного руководителя Исламской Республики Иран по международным вопросам Али Акбар Велаяти во время переговоров. 12 июля 2018

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече со старшим советником верховного руководителя Ирана по международным вопросам Али Акбаром Велаяти обсудили положение дел в Сирии, вопросы двухсторонних отношений, была подтверждена приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Обсудили прежде всего вопросы двухсторонних отношений между Россией и Ираном. Велаяти передал президенту два послания: от духовного руководителя Ирана и от президента страны. Обсуждалась также ситуация в регионе, включая положение дел в Сирии. Была подтверждена приверженность к СВПД", — сказал Песков.

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