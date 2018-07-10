Сирийские военные нашли на юге страны американские противотанковые системы

ДАМАСК, 10 июл — РИА Новости. Бойцы сирийской армии обнаружили в освобожденных поселениях в южной провинции Дераа противотанковые установки производства США TOW, передает национальное агентство САНА.

По его информации, армия зачистила район Гхарза на юго-востоке Дераа. Во время работы специалисты по разминированию нашли склады с оружием и танк. Помимо американских систем TOW на складах хранились минометы, снаряды, средства связи и приборы ночного видения западного производства.

"США должны уйти"

В конце июня сирийский парламентарий Халед аль-Абуд заявил, что США должны в ближайшее время положить конец своему военному присутствию в Сирии, так как оно потеряло всякий смысл.

Он пояснил, что раньше считалось, что американские войска находятся в Сирии в связи с возможностью разделения страны.

"Однако теперь мы оставили эту страницу далеко позади, и никакой необходимости держать эти войска в регионе не осталось", — сказал собеседник агентства.

Сирийская армия продолжает уничтожать позиции террористических группировок в провинции Дераа. При этом большая часть населенных пунктов переходит под контроль правительственных сил без боя. Достичь соглашения с главарями незаконных бандформирований удалось благодаря успешным переговорам российской стороны.