Израиль пригрозил ответить на попытки Ирана обосноваться у его границ с САР

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июл — РИА Новости. Израиль будет силой противодействовать попыткам контролируемых Ираном формирований обосноваться у своих границ под прикрытием сирийской правительственной армии, которая развернула наступление в этом районе, заявил министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман.

Он пригрозил, что ответственность за такие случаи ляжет также на власти Сирии, которые, по словам министра, заплатят за это "высокую цену".

"Мы замечаем со стороны элементов, идентифицируемых как часть сил (проиранской — ред.) оси, попытки под прикрытием режима создать террористическую инфраструктуру на сирийских Голанских высотах. Эти попытки… неприемлемы, и мы будем действовать, применяя силу, против любой террористической инфраструктуры, которую заметим и опознаем в этом районе", — сказал Либерман, который побывал во вторник на границе с Сирией.

"С нашей точки зрения, ответственность лежит и на режиме, и он… заплатит высокую цену за сотрудничество с элементами оси и их попытками развернуть здесь террористическую инфраструктуру", — пригрозил он.

Его поездка на контролируемую израильтянами часть Голанских высот совпала с боевыми действиями, которые ведут в приграничных районах правительственные войска Сирии против отрядов оппозиции.

Министр добавил, что для Израиля неприемлемо присутствие Ирана и его сателлитов не только на границе, но и по всей территории соседней страны.

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