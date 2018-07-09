Сирия попросила ООН о гуманитарной помощи жителям юга страны

ООН, 9 июля — РИА Новости. Правительство Сирии просит ООН оказать гуманитарную помощь тысячам жителей провинций юга страны, сообщил в понедельник на брифинге заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.
По его словам, "аль Затари сообщил, что ООН готова приступить к осуществлению помощи немедленно и послать экстренные гуманитарные конвои, чтобы обеспечить основные жизненные потребности мирных сирийцев в провинциях Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда в координации с сирийским правительством, Международным красным крестом и гуманитарными организациями".
"ООН вновь подтверждает свою готовность расширить гуманитарную помощь и призывает все стороны конфликта облегчить ее доставку и защитить нуждающихся в рамках международного гуманитарного права", — заключил Хак.
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