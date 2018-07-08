Сирийские ПВО отразили атаку на авиабазу "Тифор"

ДАМАСК, 8 июл — РИА Новости. Сирийское национальное агентство САНА заявило о возможном ударе Израиля по авиабазе "Тифор" (Т-4) в провинции Хомс.
По данным агентства, системы сирийских ПВО отразили атаку.
Ранее Израиль десятки раз бомбил объекты в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современного оружия в руки враждебных элементов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболлах", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада.
В ответ на атаку по Т-4 в начале мая по позициям Израиля на Голанских высотах было выпущено несколько десятков ракет. А 10 мая израильская авиация атаковала десятки объектов в Сирии и батареи ПВО. Военные объяснили, что таким образом они отреагировали на ночной ракетный обстрел со стороны Ирана на Голанах.
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