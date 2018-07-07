США не вмешиваются в ситуацию на юге Сирии, заявили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. США не намерены вмешиваться в ситуацию на юге Сирии, где правительственные войска заключили перемирие с отрядами вооруженной оппозиции и взяли под контроль границу с Иорданией, заявили РИА Новости в пресс-службе Пентагона и в пресс-службе коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство*" (ИГ, запрещена в РФ).

В пятницу стало известно, что правительственные войска Сирии заняли главный пограничный переход на границе с Иорданией — "Насиб" (юго-запад Сирии). В субботу Минобороны РФ сообщило, что c лидерами вооруженных формирований в провинции Дераа в Сирии достигнуты договоренности о прекращении боевых действий и сдаче вооружения.

"Министерство обороны (США) по-прежнему сосредоточено на разгроме ИГ* на востоке Сирии и не проводит никаких операций на западе Сирии. Дни ИГ* как реально существующего халифата сочтены, и мы не можем отвлекаться от его окончательного разгрома. Мы настоятельно призываем режим (власти Сирии – ред.) и других действующих игроков добиваться скорейшего и мирного урегулирования сирийского конфликта посредством Женевского процесса", — заявили РИА Новости в пресс-службе Пентагона.

По вопросам политического урегулирования в ведомстве посоветовали обратиться в госдепартамент США, где пока на запрос РИА Новости не ответили.

В свою очередь в коалиции во главе с США подтвердили, что по-прежнему находятся в постоянном контакте с российскими военными в Сирии во избежание конфликтов, но не обсуждают с ними вопросы политики.

"Коалиция находится в контакте с российскими военными официальными лицами по конкретным запросам для предотвращения конфликтов при нанесении ударов, но не для обсуждения (вопросов) политики. Линия по предотвращению конфликтов при воздушных и наземных операциях – это профессиональный обмен (информацией) для предотвращения случайного выбора целей и ненужной эскалации между поддерживаемых Россией сил сирийского режима и поддерживаемых коалицией Сирийских демократических сил и проверенной (США) оппозиции", — заявили в пресс-службе коалиции.

Провинция Дераа наряду с Эль-Кунейтрой и Сувейдой входит в так называемую зону деэскалации на юго-западе Сирии, которая в июле 2017 года была согласована на высшем уровне Россией, США и Иорданией. В июне 2018 года США не раз выражали обеспокоенность действиями сирийской армии в этом районе и заявляли о том, что примут "решительные и надлежащие меры в ответ на нарушения сирийского правительства в этой области".

Власти Сирии объясняли ведение боевых действий в районе необходимостью борьбы с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра*" (запрещена в РФ), на которую не распространяется режим перемирия. По последним данным, террористы предпринимают попытки контратаковать позиции армии у КПП "Насиб", используя минометы и крупнокалиберные пулеметы.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>