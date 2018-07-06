ОЗХО представила предварительный доклад по атаке в сирийской Думе

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Эксперты ОЗХО обнаружили следы органических веществ, содержащих хлор, использованных при атаке в сирийской Думе 7 апреля, сообщается в предварительном докладе организации.

"В образцах из мест 2 и 4 обнаружены различные органические химические вещества, содержащие хлор, а также остатки взрывчатого вещества", — говорится в промежуточном докладе.

"Никаких органофосфорных нервно-паралитических агентов или продуктов их разложения ни в образцах окружающей среды, ни в образцах плазмы предполагаемых жертв не обнаружено", — отмечается в документе.

Химатака в Восточной Гуте

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС России еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

Основанием для обвинений в адрес Дамаска послужило видео, снятое активистами организации "Белые каски". Запись была сделана в одном из госпиталей в Думе.

Сирийский 11-летний мальчик Хасан Диаб позднее рассказал российским журналистам, как его сняли на видео, выдав за пострадавшего от "химатаки" в Думе. Отец мальчика также подтвердил, что никакой химатаки в городе не было.

Помимо этого Хасан Диаб, его отец и врачи больницы в Думе 26 апреля выступили на брифинге в штаб-квартире ОЗХО в Гааге, организованном постоянными представительствами России и Сирии. Они рассказали о событиях в их городе, подтвердили, что химатаки не было, а снятое "Белыми касками" видео являлось инсценировкой.

Саму организацию ранее неоднократно подвергали критике за связи с боевиками."Белые каски" заявляют своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям. Однако в интернете опубликованы видеозаписи, где видно, как активисты организации создают постановочные видео, нанося грим "пострадавшим", диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали ряд материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме.

В российском МИД называли деятельность "Белых касок" элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии. В свою очередь президент Сирии Башар Асад заявлял, что члены организации "Белые каски" на самом деле являются сторонниками "Аль-Каиды*".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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