Сирийская оппозиция заявила о соглашении с Россией о перемирии в Дераа

ДАМАСК, 6 июл — РИА Новости. Сирийская оппозиция достигла соглашения с представителями РФ о перемирии в южной провинции Дераа, боевики сдадут тяжелое оружие и могут быть вывезены в Идлиб, сообщил РИА Новости глава информационного центра совместного оперативного штаба оппозиции на юге Сирии Абу Шима.

"Достигнута договоренность о выводе тех, кто не хочет оставаться на юге, в Идлиб, постепенной сдаче тяжелого оружия. Сдача начнется сегодня после окончательного завершения переговоров. Достигнута договоренность о прекращении огня немедленно", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, боевики получат возможность выбрать остаться в Дераа и урегулировать свой правовой статус у властей или уехать на север страны в Идлиб.

Он добавил, что также в соглашение вошел пункт об отводе сирийских военных от четырех деревень, где останется только военная полиция РФ. По его словам, сирийские военные получат контроль над переходом Насыб на границе с Иорданией, но под наблюдением российской стороны, о чем попросила Иордания.

По словам оппозиционера, соглашение пока касается только провинции Дераа. "После окончательного утверждения оно будет предложено (провинции — ред.) Кунейтре", — отметил он.

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