Более пяти тысяч сирийцев покинули часть юго-западной зоны деэскалации

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Более пяти тысяч сирийцев за сутки по гуманитарному коридору покинули часть юго-западной зоны деэскалации в Сирии, подконтрольную боевикам, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

"За прошедшие сутки более пяти тысяч сирийцев покинули западную часть Юго-Западной зоны деэскалации, подконтрольную боевикам, по организованному при содействии российского ЦПВС гуманитарному коридору вблизи населенного пункта Кафер-Шамс. Всего за неделю из данной зоны в районы, подконтрольные сирийскому правительству, вышло более 35 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство беженцев уезжают к родственникам и знакомым; для остальных в провинции Эс-Сувейда развернуты два лагеря беженцев – "Джебаб" и "Рсас", в которых организовано круглосуточное дежурство бригад скорой помощи, открыты медпункты и пункты раздачи горячего питания. Все беженцы обеспечиваются сирийскими властями продовольствием, бутилированной водой и предметами первой необходимости.

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