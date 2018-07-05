В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала восемь нарушений режима прекращения огня, Турция — ни одного, сообщается в четверг в информационном бюллетене Минобороны РФ.
В Минобороны добавили, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена гуманитарная акция. В населенном пункте Эль-Карак (провинции Эс-Сувейда) нуждающимся передана 1 тысяча продовольственных пакетов общим весом 4,3 тонны. Медицинскую помощь получили 18 человек.
В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также не изменилось — 234.
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