В Сирии боевики одного из крупнейших оплотов сдают тяжелое вооружение

ДАМАСК, 4 июл — РИА Новости. Боевики незаконных бандформирований в городе Босра-аш-Шам на юге Сирии начали сдавать тяжелое вооружение, танки и бронетехнику правительственным войскам, сообщил РИА Новости военно-полевой источник на месте.

"Благодаря усилиям российских офицеров, которые выступили гарантами в переговорах между боевиками в Босре и сирийской армией, боевики сегодня передали армии танк, БМП и ствольное артиллерийское орудие. До этого были сданы еще две БМП", — рассказал собеседник агентства.

Город Босра-аш-Шам является стратегически важным и одним из крупнейших оплотов террористов на юге Сирии. Населенный пункт расположен между двумя административными центрами провинций Дераа и Сувейда и в километрах двадцати от границы с Иорданией.

В результате переговоров по примирению сложили оружие около 30 населенных пунктов на юге Сирии. Боевики, согласно договоренностям, должны будут реабилитировать свой статус, после чего часть из них примкнет к сирийской армии для борьбы против террористической группировки "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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