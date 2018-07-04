Замглавы МИД России обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Вершинин обсудил ситуацию в Сирии с послом Израиля в РФ Гарри Кореном, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Встреча состоялась в среду в Москве.

"Состоялся подробный обмен мнениями по широкой повестке дня, включая складывающуюся ситуацию в Сирии и вокруг нее, а также ряд актуальных вопросов российско-израильских отношений", — говорится в сообщении МИД.

Встреча прошла в преддверии визита в Москву премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который состоится, как ожидается, 11 июля. Запланированы переговоры израильского премьера с президентом РФ Владимиром Путиным.

Это будет третий визит главы израильского правительства в РФ с начала года. Основной темой переговоров Нетаньяху с российским руководством называют ситуацию в Сирии и проблему военного присутствия Ирана в этой стране.

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