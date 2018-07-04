Лавров назвал заявления Запада об этнических чистках в Сирии ложью

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ложью звучащие со стороны западных стран обвинения в том, что в ходе освобождения Восточной Гуты и Алеппо производились этнические чистки.

"Что касается Восточного Алеппо и Восточной Гуты, то мы помним, в ходе операции по изгнанию оттуда террористов много было причитаний в западных СМИ и в западных политических кругах о том, что нарушается международное гуманитарное право, о том, что чуть ли не осуществляются этнические чистки. Все это оказалось ложью", — заявил министр по итогам переговоров с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.

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