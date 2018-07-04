Из Сирии на Кубань вернулись шесть штурмовиков Су-25

КРАСНОДАР, 4 июл – РИА Новости. Три пары штурмовиков Су-25 в среду приземлились на одном из военных аэродромов Краснодарского края после многомесячной командировки в Сирии.

"Из Сирийской Арабской Республики после длительной командировки вернулись военнослужащие нашей легендарной 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Экипажи с честью и доблестью выполнили важнейшую и ответственную задачу по освобождению дружественной нам страны от международных террористов", — сказал на месте командующий объединением ВВС и ПВО ЮВО Виктор Севостьянов.

По его словам, военные летчики несколько месяцев ежедневно совершали вылеты, в том числе ночью, следя за воздушной обстановкой в зонах деэскалации.

"Весь мир внимательно следил за действиями наших военных. За вас переживали боевые товарищи, родные и близкие. Вы вернулись победителями", — добавил Севостьянов.

По его словам, решением высшего военного руководства России "все, кто внес весомый вклад в защиту мира на сирийской земле, представлены к высоким государственным и ведомственным наградам".

Торжественные мероприятия по встрече летчиков прошли под звуки военного оркестра, прибывшим вручили цветы.

Как напомнили в Минобороны России, всего в пункты постоянной дислокации с авиабазы Хмеймим вернулись 27 самолетов и вертолетов, специалисты летно-технического состава, медицинский отряд специального назначения и военнослужащие военной полиции.

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