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Война в Сирии
Война в Сирии

В ООН предложили создать механизм для снятия западных санкций с Сирии

(обновлено: 10:12 04.07.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСитуация в Сирии. Архивное фотоСитуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЖЕНЕВА, 4 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецдокладчик ООН по вопросу негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири предложил создать специальный механизм под эгидой ООН, с помощью которого Дамаск может обсуждать послабления в санкциях Западных стран в отношении Сирии.

Сирийский флаг в районе Голанских высот
© AFP 2018 / Jalaa Marey
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"Я предлагаю создать техническую рабочую группу с участием всех сторон, которые ввели санкции в отношении Сирии, чтобы найти возможность для продавцов, финансовых переговорщиков и гуманитарных работников в Сирии выполнять их работу, которая так нужна. Одна из рекомендаций – создать в Сирии отдел закупок под руководством ООН, который будет быстро решать проблемы по мере их поступления, и который успокоит банки и продавцов, что их транзакции проводятся и не нарушают никакой санкционный режим", — сказал он в интервью РИА Новости.

Джазаири подчеркнул, что такой механизм должен быть также наделен полномочиями принимать решения об исключениях в санкциях, которые были введены против Сирии. По его мнению, отдел ООН по закупкам должен располагаться в Дамаске, а особенности его работы будут обсуждаться в Женеве. Джазаири отметил, что обсуждал эту идею с представителями властей Сирии, которые заявили, что будут не против данного механизма.

Российские военные в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Спецдокладчик ООН выразил надежду, что возможность создания такого механизма будет обсуждаться на встрече президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — в Хельсинки 16 июля.

"Очень важно посмотреть, как мы можем ввести исключения в санкциях в отношении Сирии, которые касаются еды, электричества, воды, а также медицинского оборудования, которое необходимо для спасения жизней сирийцев. Иначе вы не предоставляете им ни одного шанса. Это выгодно всем. В противном случае они будут вновь прибывать к европейским берегам", — сказал он.

По словам Джазаири, введение и усиление рядом стран односторонних санкций в отношении Сирии значительно ухудшило положение людей в стране, где происходит вооруженный конфликт. Почти треть населения страны не имеет достаточно продовольствия, сирийская лира подешевела в 10 раз в отношении иностранной валюты, а банковская система SWIFT используется в политических целях для блокирования денежных переводов из Сирии.

Военнослужащий армии США в Ираке
© AFP 2018 / Ali Al-Saadi
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"Когда у вас есть блокировка всех финансовых переводов и замораживание резервов центробанка (Сирии – ред.), вы возвращаетесь в ситуацию с Ираком, который был подвергнут значительным санкциям, и даже в худшую ситуацию односторонней блокады. Потому что страны, которые ввели санкции, не только запретили торговлю или принятие переводов из Сирии, но они также не дают Сирии вести бизнес с другими партнерами", — сказал он.

По словам Джазаири, Европе самой выгодно постепенно снимать санкции с Сирии, так как гуманитарные проблемы страны заставляют людей ее покидать и направляться в качестве беженцев в страны Евросоюза. Кроме того, отсутствие решения гуманитарных вопросов мешает вынужденным переселенцам возвращаться в свои дома, подчеркнул спецдокладчик.

Джазаири с 13 по 17 мая нынешнего года побывал с официальным визитом в Сирии для оценки влияния на права человека санкций, введенных европейскими и арабскими странами.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Война в Сирии
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Хеллен Раш
Ну, России и без указок ООН ясно, как помогать Сирии уже сейчас, что и делается. Запад всполошился после обещания Асада, что западным компаниям восстановление страны не доверят вообще.
10:42
04.07.2018
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