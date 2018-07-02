Лавров и Зариф обсудили сирийское урегулирование

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом обсудил двусторонние отношения и сирийское урегулирование, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили проблематику двустороннего взаимодействия, Пятого каспийского саммита и ряд аспектов сирийского урегулирования", — отметили в МИД РФ.

Разговор состоялся на фоне столкновений между правительственными войсками и оппозицией в районах Сирии, которые граничат с Израилем и Иорданией. Также накануне координационный центр РФ, Ирана и Турции зафиксировал нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований в сирийских провинциях Алеппо и Латакия.

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