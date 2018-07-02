В сирийский населенный пункт Фалита вернулись сотни беженцев

ДАМАСК, 2 июл — РИА Новости. Сотни беженцев вернулись в населенный пункт Фалита в сирийской провинции Западный Каламун после того, как эта территория была освобождена от боевиков, сообщил журналистам глава администрации населенного пункта.

В начале войны жители города вынуждены были мигрировать в Ливан из-за боевиков террористической организации "Джебхат-ан-Нусра"* (запрещена в РФ).

Как сообщили журналистам местные жители, они были вынуждены уйти из своего города в 2013 году, когда эта территория была захвачена боевиками.

"Я жил здесь 45 лет, потом ушел в Ливан. Террористы хотели, чтобы деревня обезлюдела. Пугали войной. Люди не выдержали и поехали в Ливан. Когда мы сбежали из деревни, террористы заняли наш дом и украли все ценности", — рассказал журналистам один из местных жителей Мухаммад Маруф Асакер.

Как рассказал журналистам глава местной администрации Наиф Абутара, только за последние несколько дней в деревню вернулись около 200 человек.

"Мы даем вернувшимся беженцам еду, питьевую воду и постельное белье, восстанавливаем электричество. До войны в деревне жило чуть больше 17 тысяч, сейчас пять тысяч. Еще около тысячи семей до сих пор живут в лагере для беженцев в ливанском Эрсале. Это около пяти тысяч человек", — отметил глава администрации.

По его словам, недавно в городе были отремонтированы и открыты несколько школ, в большинство домов было возвращено электро- и водоснабжение, на территории населенного пункта разгребаются завалы и восстанавливаются дороги.

Сирия продолжает восстанавливаться после военных событий, полным ходом идет восстановление населенных пунктов и инфраструктуры. Сирийское правительство делает все, чтобы беженцы, в том числе из-за границы, возвращались в свои дома.

Иная ситуация сейчас наблюдается в районах Сирии, которые находятся под контролем международной коалиции во главе США. В апреле заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявлял, что после завершения операции коалиции в Ракке были разрушены или повреждены до 80 процентов домов. Тяжелая гуманитарная ситуация, которая складывается в Ракке, уже вызывает серьезную озабоченность у целого ряда международных правозащитных организаций, при этом ряд стран продолжает обвинять законную власть Сирии в преступлениях против своего народа.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>