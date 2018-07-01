Россия, Иран и Турция зафиксировали нарушения перемирия в Алеппо и Латакии

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Координационный центр РФ, Ирана и Турции зафиксировал нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в сирийских провинциях Алеппо и Латакия, сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.
По словам Цыганкова, на большей части Сирии созданы условия для возвращения вынужденных переселенцев. За сутки в провинцию Восточная Гута вернулись 106 человек. Местные жители также возвращаются в провинцию Алеппо: через гуманитарный коридор Телль-Султан – Абу-Эд-Духур вышло 502 человека, из них 209 — дети.
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