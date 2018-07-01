Центр по примирению спланировал ремонт нескольких школ в Сирии

Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков

Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел оценку зданий школ в сирийских населенных пунктах Ялда и Бейт-Сахам, спланированы мероприятия по их восстановлению, сообщил начальник центра генерал-майор Алексей Цыганков.

"В населенных пунктах Ялда и Бейт-Сахам проведена оценка состояния зданий школьных учреждений и спланированы первоочередные мероприятия по их восстановлению и ремонту с использованием строительных материалов, поступивших по линии гуманитарной помощи", — сказал он.

По словам Цыганкова, в районе сохраняется сложная гуманитарная обстановка. Для оказания помощи мирным жителям привлекаются врачи центра. Российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 180 сирийцам, в том числе 92 детям.

Также для улучшения гуманитарной ситуации, оказания медпомощи проведена гуманитарная акция для жителей населенного пункта Хаммурия (провинция Риф Дамаск). Сирийцам передано 650 продовольственных наборов, медикаменты и предметы первой необходимости. Вес гуманитарного груза составил 3 тонны, добавил Цыганков.

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