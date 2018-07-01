Британские ВВС нанесли удар по сирийским военным, пишет The Sunday Times

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Британские ВВС сбросили бомбу на позиции сирийских правительственных войск, сообщает газета The Sunday Times.

Инцидент произошел в июне в районе Ат-Танф, где находится база американских и британских сил. Авиаудар 227-килограммовой бомбой с лазерным наведением нанес самолет Typhoon, был убит офицер правительственных войск, еще семь сирийских военных получили ранения.

Таким образом, этот авиаудар стал первым с апреля, который британские ВВС нанесли по силам, лояльным сирийскому правительству, отмечает издание.

В министерстве обороны Великобритании не раскрыли принадлежность сил, по которым был нанесен удар, однако заверили, что эти действия были "полностью пропорциональным ответом", пишет The Sunday Times.

Ранее в июне российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что правительственные войска совместно с формированиями "Сирийской свободной армии" (ССА) и при поддержке ВКС отразили наступление боевиков запрещенной организации "Джебхат ан-Нусра"* в южной зоне деэскалации.

*Организация запрещена в России.

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