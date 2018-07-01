Первая группа сирийских беженцев вернулась из Ливана в пригород Дамаска

БЕЙРУТ, 1 июл — РИА Новости. Первая группа из нескольких семей сирийских беженцев смогла вернуться в свои дома в поселение Муаддамият-аш-Шам в пригороде Дамаска после обеспечения правительством САР всех условий для стабильной жизни, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

Координатор процесса возвращения жителей Муаддамият аш-Шам из Ливана Мохаммад Усама Хамра рассказал агентству, что после урегулирования всех необходимых административных вопросов обеспечено возвращение первой группы, в составе которой 41 человек. В течение месяца будет отправлена еще одна группа из 173 человек после чего третья группа — более тысячи граждан.

Многие граждане, пожелавшие вернутся на родину, находились в статусе беженцев около восьми лет. У большей части семей за это время родились дети на территории Ливана, которым согласно законодательству сирийские власти оформляют свидетельства о рождении и создают упрощенный процесс для получения гражданства.

Порядка 450 сирийских беженцев, проживавших в пограничном ливанском городе Эрсаль в пятницу прибыли на КПП Аз-Замрани, откуда их на автобусах организовано развезли по их родным селам.

На территории Ливана на сегодняшний день по разным данным проживает от полутора до двух и более миллионов сирийских беженцев, в то время как численность самих ливанцев не превышает 4,5 миллиона.

Руководство страны и лидеры ведущих политических партий неоднократно заявляли, что большое количество беженцев подрывает экономику Ливана, что создает напряженностью в стране.

При этом ливанские лидеры отмечают, что речи о принудительном возвращении беженцев не идет. Обсуждается организованное и беспрепятственное возвращение на родину всех желающих граждан.

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