У авиабазы Хмеймим сбили дроны неизвестного происхождения

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. У авиабазы Хмеймим в Сирии сбили дроны неизвестной принадлежности. Об этом сообщил представитель российской авиабазы.

Пострадавших или материального ущерба после попытки атаки дронов нет.

Добавляется, что российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме.

Российские комплексы противовоздушной обороны в Хмеймиме перехватывали несколько малоразмерных летательных аппаратов 22 мая и 24 апреля.

"Малоразмерные воздушные цели"

Российский военный эксперт главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский заявил РИА Новости, что весной российская база в Хмеймиме была атакована самодельными летательными аппаратами, запущенными террористами с линии деэскалации.

"По моим данным, исламистские террористические группировки, которые действуют на территории Сирии, наиболее близко расположенные — это граница провинции Латакии и провинции Идлиб, там проходит линия соприкосновения, так называемой зоны деэскалации. Оттуда снова запустили самодельные летательные аппараты, вооруженные самодельными минибомбами и гранатами и пытались опять атаковать нашу авиабазу Хмеймим", — сказал Мураховский.

Январская атака

В ночь на 6 января военные вывели из строя 13 дронов террористов, которые должны были доставить бомбы на базу Хмеймим и в пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.

Дроны, как было установлено, вылетели из района на юго-западе зоны деэскалации "Идлиб", который находится под контролем "умеренной" оппозиции.

"Было установлено, что запуск дронов осуществлялся из района населённого пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации "Идлиб", контролируемого вооружёнными формированиями так называемой "умеренной" оппозиции", — говорится в сообщении военного ведомства, опубликованного в газете "Красная звезда".

Президент России Владимир Путин заявил, что в инциденте с Хмеймимом ничего хорошего нет, это попытка провокации, подрыва отношений Москвы с партнерами.

"Это провокации, направленные на срыв ранее достигнутых договоренностей — это первое. Второе — наши отношения с партнерами, с Турцией и Ираном, тоже попытка разрушить эти отношения. Мы это прекрасно понимаем, поэтому будем действовать солидарно", — сказал глава государства.

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