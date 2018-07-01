В сирийском городе Дума открылся парк аттаркционов

ДАМАСК, 1 июл — РИА Новости. Детский парк аттракционов открылся в сирийском городе Дума в Восточной Гуте.

Как сообщил журналистам директор парка Халиль Махмуд Аль Эс, местные власти активно помогают вернуть мирную жизнь в город. С их помощью здесь ведется разбор завалов, восстанавливаются дороги и инфраструктура, а теперь в городе действует и парк развлечений.

"Этот парк аттракционов был здесь и раньше. И мы просто возобновили его работу. Кое-что подремонтировали, наладили. Можно сказать, что мы вернулись в наше довоенное прошлое", — сказал он.

Халиль отметил, что на следующей неделе в парке появится больше аттракционов.

"Я солдат сирийской армии, но стою здесь, чтобы охранять детей, чтобы они нормально играли. Ведь они не видели ничего подобного семь лет. Я считаю, что это очень важное дело. Я очень рад, что я здесь работаю", — сообщил журналистам военнослужащий сирийской армии Усама Рослан.

Сирия продолжает восстанавливаться после военных событий, полным ходом идет восстановление населенных пунктов и инфраструктуры. Сирийское правительство при помощи России делает все, чтобы беженцы, в том числе из-за границы, возвращались в свои дома.

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