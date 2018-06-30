Три населенных пункта присоединились к режиму прекращения огня в Сирии

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Населенные пункты Умм-Валад, Этбаа и Джбеб в юго-западной зоне деэскалации в Сирии присоединились к режиму прекращения боевых действий, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Алексей Цыганков.

"В Юго-Западной зоне деэскалации к режиму прекращения боевых действий присоединилось три населенных пункта – Умм-Валад, Этбаа и Джбеб", — сказал он.

По данным представителя центра по примирению, 250 боевиков вооруженных формирований, прекративших сопротивление правительственным войскам, решили пройти процедуру урегулирования статуса. Они сдали 118 единиц оружия, три единицы техники и большое количество различных боеприпасов.

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