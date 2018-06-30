В Сирии считают, что военное присутствие США в регионе потеряло смысл

ДАМАСК, 30 июн — РИА Новости. США должны в ближайшее время положить конец своему военному присутствию в Сирии, так как оно потеряло всякий смысл, считает сирийский парламентарий и секретарь Народного совета (парламента) Халед аль-Абуд.

"США больше не могут оставлять свои войска в Сирии, поскольку они не извлекают из этого никакой выгоды", — сказал аль-Абуд в интервью РИА Новости. Он пояснил, что раньше считалось, что американские войска находятся в Сирии в связи с возможностью разделения страны. "Однако теперь мы оставили эту страницу далеко позади, и никакой необходимости держать эти войска в регионе не осталось", — сказал собеседник агентства.

Комментируя предстоящий российско-американский саммит, он предположил, что на нем президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп будут обсуждать результаты последних событий в Сирии. "Президент России отправится с багажом достижений, своих и союзников, а у Трампа ничего нет", — добавил он.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что Трамп намерен использовать встречу с Путиным 16 июля в Хельсинки для достижения договоренностей, которые помогут как можно скорее вывести американские войска из Сирии. По словам источников, Трамп на неделе обсуждал вопрос вывода войск в Белом доме с королем Иордании Абдаллой II. Собеседники телеканала сообщили, что, согласно плану Трампа, США позволят властям Сирии вернуть контроль над территорией в районе иорданской границы в обмен на гарантии Москвы, что Дамаск не будет преследовать базирующихся там повстанцев.