ТЕЛЬ-АВИВ, 30 июн — РИА Новости. Россия видит угрозу того, что обмены ударами между Ираном и Израилем в Сирии, а также "инициативные" действия там израильской авиации выйдут из-под контроля и приведут к "очень серьезному" осложнению обстановки во всем регионе, сказал в интервью израильской телерадиокомпании "Кан" замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Обвиняя Иран в стремлении превратить Сирию во враждебный плацдарм, израильтяне регулярно наносят удары по расположенным на территории соседней страны военным объектам иранцев и их сателлитов. Два наиболее серьезных инцидента произошли весной, когда ВВС Израиля атаковали десятки подобных целей, объяснив свои действия в одном случае вторжением иранского беспилотника в свое воздушное пространство, во втором — попыткой ракетного обстрела армейских позиций на Голанских высотах.

"Мы видим… опасность того, что в какой-то момент эти события, эти обмены ударами или тем более такие инициативные удары израильской авиации по каким-то объектам на сирийской территории могут выйти из-под контроля и привести к очень серьезному осложнению обстановки в регионе в целом. Я думаю, что это, конечно, не в интересах ни Российской Федерации, ни государства Израиль", — сказал Богданов.

Он добавил, что об этом Россия говорит с Израилем, с которым поддерживает "очень плотный контакт" по линии различных ведомств — от политического руководства до спецслужб.