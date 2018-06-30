В ООН сообщили об увеличении числа перемещенных лиц на юго-западе Сирии

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Число людей, которые были перемещены на юго-западе Сирии в связи с военными действиями, за последние несколько дней выросло в 2,5 раза и достигло 160 тысяч, сообщается в отчете управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

"Активизация боевых действий на юго-западной территории Сирии, которая находится под контролем неправительственных группировок, привела к перемещению приблизительно 66 тысяч человек по состоянию на 28 июня… Из-за усиления столкновений в течение 28-29 июня число перемещенных лиц достигло 160 тысяч", — говорится в отчете на портале организации.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность ситуацией на юго-западе Сирии и призвал стороны к немедленной деэскалации.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в среду заявил, что провинцию Дераа после обострения ситуации там могли покинуть около 45-50 тысяч человек. Зампостпреда США при ООН называл цифры от 45 до 70 тысяч человек. Помощник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн в четверг назвал оправданной цифру в 70 тысяч человек.

Южные (юго-западные) районы Сирии, которые включают провинции Дераа, Эль-Кунейтру и Сувейду и примыкают к границам Израиля и Иордании, входят в зону деэскалации, созданную в июле 2017 года по договоренности России, США и Иордании. Президент Сирии Башар Асад при этом заявлял, что сценарий освобождения юга Сирии пока не определен: либо мирное решение, либо силовое.

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