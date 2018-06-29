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Война в Сирии
Война в Сирии

В Кремле прокомментировали сообщения о "сделке" Путина и Трампа по Сирии

(обновлено: 12:54 29.06.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля. Архивное фотоСпасская башня Московского Кремля. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости.  В Москве не знают, на чем основана информация СМИ о стремлении Трампа заключить на встрече в Хельсинки некую сделку по Сирии, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Вы знаете, я не понимаю, на чем зиждется вот это сообщение CNN <…>, тут нам ничего неизвестно. <…> Они же говорят, что собирается президент Трамп (сделать. — Прим. ред.) — нам не известно, что собирается президент Трамп (делать. — Прим. ред.)", — уточнил он.

При этом в Кремле не сомневаются, что лидеры комплексно обсудят Сирию. "Предстоит обстоятельный разговор", — добавил Песков.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
Трамп летит к Путину просить. США очень нужна российская нефть
Накануне стало известно, что Путин и Трамп договорились о личной встрече. Она состоится 16 июля в Хельсинки.

Двусторонняя встреча президентов на этот раз не привязана к международным мероприятиям, поэтому предстоящий саммит можно считать первым полноформатным.

Что написали СМИ

В четверг CNN со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что Трамп намерен достичь договоренностей с Путиным, которые помогут как можно быстрее вывести американские войска из Сирии.

Трамп обсуждал этот вопрос на встрече в Белом доме с королем Иордании Абдаллой II, уточнил телеканал.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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А вдруг они договорятся? Почему Запад пугает встреча Путина и Трампа
По плану Вашингтона, США позволят властям Сирии вернуть контроль над территорией в районе иорданской границы в обмен на гарантии России, что Дамаск не будет преследовать базирующихся там повстанцев, позволив им покинуть регион.

Трамп также ожидает, что Россия создаст зону деэскалации на юго-западе Сирии, не позволив проникнуть туда проиранским силам. Вытеснение Ирана из Сирии — ключевая часть плана президента США по "выходу из Сирии", отметили источники.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Встречи Путина и Трампа

Рукопожатие президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Обращение неверующего, или "А все-таки они встретятся"
Лидеры России и США лично встречались дважды. В июле 2017 года президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы.

В ноябре Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге. Во время встречи они одобрили совместное заявление по Сирии. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону.

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