CNN узнал о планах Трампа заключить сделку с Путиным по Сирии‍

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен использовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным для договоренностей, которые помогут как можно скорее вывести американские войска из Сирии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники.

По словам источников, Трамп на этой неделе обсуждал вопрос выхода США из Сирии во время встречи в Белом доме с королем Иордании Абдаллой II. Собеседники телеканала сообщили, что, согласно плану Трампа, США позволят властям Сирии вернуть контроль над территорией в районе иорданской границы в обмен на гарантии России, что Дамаск не будет преследовать базирующихся там повстанцев, позволив им покинуть регион.

Трамп также ожидает, что Россия создаст зону деэскалации на юго-западе Сирии, не позволив проникнуть туда проиранским силам. Вытеснение Ирана из Сирии является ключевой частью плана президента США по "выходу из Сирии", отметили источники.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля. Президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений РФ и США, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

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